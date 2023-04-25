Разработчики ChatGPT запретят другим программистам использовать названия, похожие на их детище

По словам представителей компании, в последнее время многие конкуренты частично копируют название их продукта, а также пытаются зарегистрировать сходные товарные знаки и патенты на разработки. В силу этих обстоятельств появилось множество «нарушений и контрафактных приложений». Патент был подан ещё в декабре 2022 года, и его проведение по инстанциям занимает длительное время.

Поэтому Open AI обратилась в USPTO с просьбой ускорить рассмотрение и утверждение патента, но эта заявка была отклонена ввиду неоплаты компанией государственной пошлины и непредоставления документальных обоснований своих требований.

При этом известно, что аббревиатура GPT, что означает Generative Pre-trained Transformer, или генеративный предварительно обученный трансформер, содержит расхожее слово Transformer. И кроме его широкого употребления, уже существует практика его использования в патентах: в 2017 году Google использовала это слово в названии архитектуры своей нейронной сети, получившей широкое распространение.