Разработчики DeepSeek заявили о частичном восстановлении сервисов после DDoS-атаки

Опубликовано 31 января 2025, 00:451 мин.
Разработчики DeepSeek заявили о частичном восстановлении сервисов после DDoS-атакиРаботает ещё не всё
Разработчики нейросети DeepSeek сообщили, что восстановили работу приложений для мобильных операционных систем, а также веб-чата. Сервисы начали частично работать после перерыва в работе, вызванного «злонамеренной DDoS-атакой» и высокой нагрузкой на серверы.
Теперь пользователи могут свободно общаться с моделями V3 и DeepThink (R1), но веб-поиск всё ещё остаётся отключённым.
Компания DeepSeek несколько дней работала над устранением проблем и теперь сервис работает «с приличной надёжностью». При этом, как отмечает портал Neowin, проблемы с API ещё решаются.