Разработчики DeepSeek заявили о частичном восстановлении сервисов после DDoS-атаки

Теперь пользователи могут свободно общаться с моделями V3 и DeepThink (R1), но веб-поиск всё ещё остаётся отключённым.

Компания DeepSeek несколько дней работала над устранением проблем и теперь сервис работает «с приличной надёжностью». При этом, как отмечает портал Neowin, проблемы с API ещё решаются.