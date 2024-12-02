Разработчики электромобиля «Атом» рассказали о гаджетах внутри салона

В новом российском электрокаре «Атом» сенсорный дисплей будет интегрирован прямо в руль, а информацию с дополненной реальностью можно будет увидеть прямо на лобовом стекле. В компании подчеркнули, что основная идея концепта — создать удобное и интуитивно понятное взаимодействие водителя с автомобилем, чтобы управление стало проще и комфортнее.

Дисплей на руле представляет собой семидюймовый тачскрин с разрешением 1920×1080, через который можно будет управлять климат-контролем, мультимедийной системой, регулировкой зеркал и сидений. Когда машина движется, экран автоматически переходит в безопасный режим и тускнеет, чтобы не отвлекать водителя. Разработчики утверждают, что интерфейс работает на операционной системе, которая поддерживает установку дополнительных приложений для персонализации.

Кроме того, «Атом» будет оснащён проекцией дополненной реальности, которая накладывает виртуальные элементы на реальную картину, видимую через лобовое стекло. Также для персонализации настроек автомобиля разработан «Атом ID», который позволяет через приложение на смартфоне входить в учётную запись и настраивать автомобиль под себя.