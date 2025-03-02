Разработчики ещё одной китайской нейросети заявили, что их продукт быстрее DeepSeek

Создатели новой нейросети утверждают, что их детище выделяется на фоне других чат-ботов, — и нашумевшей недавно китайской DeepSeek, и OpenAI и других. «Китайские компании, включая Tencent, DeepSeek и Alibaba, сделали значительный прогресс в области искусственного интеллекта, что свидетельствует о том, что страна может стать лидером в этой сфере», — отмечает портал Tech.co.

Tencent описывает Hunyuan Turbo S как модель нового поколения, способную обрабатывать и короткие и длинные цепочки мыслей для улучшения научного мышления, а также общей производительности. Отличие данной модели от других заключается в том, что эта нейросеть не требует времени для размышлений перед ответом, «в отличие от DeepSeek R1 и собственной модели Hunyuan T1».