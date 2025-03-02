Наука и технологии
Опубликовано 02 марта 2025, 00:00
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Разработчики ещё одной китайской нейросети заявили, что их продукт быстрее DeepSeek

Не «задумывается» перед ответом на запрос
Китайская IT-корпорация Tencent представила свою новую модель искусственного интеллекта, названную Hunyuan Turbo S, которая, по заявлениям разработчиков, способна предоставлять мгновенные ответы на запросы любой сложности.
Разработчики ещё одной китайской нейросети заявили, что их продукт быстрее DeepSeek

© Ferra.ru

Создатели новой нейросети утверждают, что их детище выделяется на фоне других чат-ботов, — и нашумевшей недавно китайской DeepSeek, и OpenAI и других. «Китайские компании, включая Tencent, DeepSeek и Alibaba, сделали значительный прогресс в области искусственного интеллекта, что свидетельствует о том, что страна может стать лидером в этой сфере», — отмечает портал Tech.co.

Tencent описывает Hunyuan Turbo S как модель нового поколения, способную обрабатывать и короткие и длинные цепочки мыслей для улучшения научного мышления, а также общей производительности. Отличие данной модели от других заключается в том, что эта нейросеть не требует времени для размышлений перед ответом, «в отличие от DeepSeek R1 и собственной модели Hunyuan T1».