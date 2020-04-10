Разработчики фирменной оболочки MIUI 12 от Xiaomi рассказали, чего ждать пользователям от обновления

Так, по словам представителей компании, в грядущей MIUI 12 было изменено как отображение пустых страниц, так и анимация загрузки страниц. Помимо этого они добавили и новую иконку загрузок, что должно привнести больший порядок во внешний вид оболочки. Помимо этого, в MIUI 12 будет унифицирован стиль строки состояния, для чего компании даже пришлось задействовать дизайнеров новых шрифтов. Теперь, по словам разработчика оболочки, шрифт текста в строке состояния и системный шрифт будут наконец-то будут одинаковыми.

Напомним, что судя по последним данным, новая версия фирменной оболочки Xiaomi должна быть анонсирована ближе к осени текущего года, как это уже было с актуальной MIUI 11. Основываться обновление должно на Android 11, а ее отличительной особенностью должен стать улучшенный темный режим и улучшенный графический интерфейс.