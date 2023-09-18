Разработчики «Грустнограма» рассказали, почему их соцсеть не стала популярной

Александр Токарев, создатель российской соцсети «Грустнограм», поделился, что развитию платформы мешают её ассоциации с грустью и черно-белым дизайном. Он уточнил, что на данный момент в «Грустнограме» зарегистрировано 230 тысяч пользователей.

Изначально «Грустнограм» не задумывалась как замена Instagram*, а была ироничным ответом на ситуацию с блокировкой последнего в России. Тем не менее, она быстро стала настоящим проектом и местом, где люди могут выразить свои эмоции, не ограничиваясь только грустью. Около 230 тысяч пользователей нашли здесь своё место, где они могут быть собой и находить поддержку. Основная проблема сейчас заключается в том, что бренд «Грустнограм» и её дизайн ассоциируются с грустью, хотя это место для самовыражения и общения.

Токарев сообщил, что в будущем команда планирует изменить позиционирование «Грустнограм» и добавить новые функции, чтобы расширить свою аудиторию. Он подчеркнул, что начальная концепция помогла привлечь уникальную аудиторию, но теперь нужно изменить внешний облик и продукт для дальнейшего роста.

*принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена