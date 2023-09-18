Разработчики «Грустнограма» рассказали, почему их соцсеть не стала популярной

Разработчики «Грустнограма» рассказали, почему их соцсеть не стала популярнойГлавной причиной они считают меланхоличное название
Разработчики «Грустнограма» рассказали, как получилось, что их соцсеть не стала популярной
Александр Токарев, создатель российской соцсети «Грустнограм», поделился, что развитию платформы мешают её ассоциации с грустью и черно-белым дизайном. Он уточнил, что на данный момент в «Грустнограме» зарегистрировано 230 тысяч пользователей.
Изначально «Грустнограм» не задумывалась как замена Instagram*, а была ироничным ответом на ситуацию с блокировкой последнего в России. Тем не менее, она быстро стала настоящим проектом и местом, где люди могут выразить свои эмоции, не ограничиваясь только грустью. Около 230 тысяч пользователей нашли здесь своё место, где они могут быть собой и находить поддержку. Основная проблема сейчас заключается в том, что бренд «Грустнограм» и её дизайн ассоциируются с грустью, хотя это место для самовыражения и общения.
Токарев сообщил, что в будущем команда планирует изменить позиционирование «Грустнограм» и добавить новые функции, чтобы расширить свою аудиторию. Он подчеркнул, что начальная концепция помогла привлечь уникальную аудиторию, но теперь нужно изменить внешний облик и продукт для дальнейшего роста.
*принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена