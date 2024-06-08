Разработчики игры «Передний край» объявили войну читерам

Разработчики стратегии в реальном времени «Передний край» анонсировали новый подход к проблеме читерства в игре. Они объяснили, что простая блокировка читеров не решает проблему, поэтому они решили перенести расчёты на сторону сервера, чтобы исключить возможность манипуляции данными на стороне игрока.

Это изменение позволит серверу более эффективно выявлять и исключать читеров из игры. В игре также введена система наблюдения за сервером, которая предотвращает попытки читерства и наказывает игроков за подозрительную активность, ограничивая их доступ к некоторым функциям игры.

Такие изменения делают игровой процесс в «Переднем крае» более честным и защищённым от читеров, что способствует более справедливому опыту игры для всех игроков.