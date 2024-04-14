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Наука и технологии
Опубликовано 14 апреля 2024, 15:45
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Разработчики из Великобритании засудят Apple почти на $1 млрд

После того, как суд отклонил ходатайство компании об аннулировании иска
Очередное антимонопольное дело в отношении Apple начинается и в Великобритании. В Апелляционный трибунал по конкуренции Великобритании коллективный иск от лица 1566 разработчиков iOS-приложений подал Шон Эннис, профессор Центра конкурентной политики при Университете Восточной Англии и бывший экономист.
Разработчики из Великобритании засудят Apple почти на $1 млрд

© Ferra.ru

Он заявил, что действия Apple — взимание 30-процентной комиссии и влияние на ценообразование — возможны только благодаря монополии корпорации. Также одна из основных претензий — невозможность предлагать пользователям продукты для устройств Apple вне цифрового магазина App Store.

Сумма антимонопольного иска составляет 785 млн фунтов стерлингов, или $979 млн, и в нём утверждается, что монопольный контроль Apple над рынком приложений для iPhone позволил компании взимать «неправомерные» комиссионные с продаж приложений. И, поскольку Apple имеет тотальный контроль над приложениями, может позволить себе устанавливать любые условия и взимать любые комиссии.

Судебный процесс по этому делу на некоторое время был приостановлен для рассмотрения ходатайства об отклонении иска разработчиков. Но в итоге суд постановил, что иск будет разрешён к рассмотрению.

«Плата, которую Apple взимает с разработчиков приложений, чрезмерна и возможна только благодаря её монополии на распространение приложений на iPhone и iPad. Эти сборы несправедливы сами по себе и представляют собой злоупотребление ценообразованием», — заявил Шон Эннис.

Источник:9to5mac
Автор:Андрей Кадуков
Теги:
#Apple
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#Великобритания