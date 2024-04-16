Разработчики криптокошелька Trust Wallet призвали срочно отключить iMessage

Опубликовано 16 апреля 2024, 18:45
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Разработчики криптокошелька Trust Wallet призвали срочно отключить iMessageИз-за множества уязвимостей нулевого дня
Американская компания Trust Wallet, провайдер криптокошельков, работающих на базе биржи Binance, сообщила, что по «достоверной информации» от её источников, владельцы iPhone, использующие кошельки Trust Wallet, подвержены серьёзной опасности из-за «эксплойтов нулевого дня».
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Согласно сообщению криптокомпании, уязвимость кроется в штатном мессенджере iOS — iMessage. В коде приложения обнаружен «коридор эксплойтов», находящихся на устройствах Apple с первого дня. И как-либо повлиять на это невозможно, пока не будет исправлен код. Но Apple не подтверждает и не опровергает эту информацию.
В связи с этим Trust Wallet призвала как можно скорее отключить iMessage в настройках iPhone. При этом компания не уточнила, понесли ли пользователи какие-либо криптовалютные потери.
Источник:Crypto.news
Автор:Андрей Кадуков
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