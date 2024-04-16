Разработчики криптокошелька Trust Wallet призвали срочно отключить iMessage

Согласно сообщению криптокомпании, уязвимость кроется в штатном мессенджере iOS — iMessage. В коде приложения обнаружен «коридор эксплойтов», находящихся на устройствах Apple с первого дня. И как-либо повлиять на это невозможно, пока не будет исправлен код. Но Apple не подтверждает и не опровергает эту информацию.

В связи с этим Trust Wallet призвала как можно скорее отключить iMessage в настройках iPhone. При этом компания не уточнила, понесли ли пользователи какие-либо криптовалютные потери.