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Разработчики легендарной серии игр GTA завели аккаунт на PornHub
И даже сделали две публикации!
Пользователи сети сделали достаточно интересную находку — они выяснили, что вместо того, чтобы рассказать публике о процессе разработки долгожданной GTA VI, Rockstar Games (разработчики легендарной серии игр про великого автоугонщика) завели аккаунт на порно-сайте PornHub.
На данный момент на странице имеется лишь две публикации, причем, судя по истории профиля, компания не так активно пользуется своим аккаунтом. Так, всего лишь с неделю назад она запостила сообщение, в котором призвала пользователей оставаться дома и играть в их последнюю на сегодняшний день игру — Red Dead Redemption 2. Чуть позже Rockstar Games подписалась на знаменитого порноактера Джонни Синса, широко известного как лысый из Brazzers.
К сожалению, компания так и не рассказала, зачем она завела аккаунт на данной площадке. И тем более “Рок звезды” не рассказали о том, когда стоит ждать анонса и первых подробностей о грядущей GTA VI.