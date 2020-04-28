Разработчики легендарной серии игр GTA завели аккаунт на PornHub

На данный момент на странице имеется лишь две публикации, причем, судя по истории профиля, компания не так активно пользуется своим аккаунтом. Так, всего лишь с неделю назад она запостила сообщение, в котором призвала пользователей оставаться дома и играть в их последнюю на сегодняшний день игру — Red Dead Redemption 2. Чуть позже Rockstar Games подписалась на знаменитого порноактера Джонни Синса, широко известного как лысый из Brazzers.