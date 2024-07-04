Разработчики научили робота Figure устанавливать и подгонять автозапчасти

Гуманоид может укладывать и подгонять автозапчасти. На видео демонстрируется, как Figure 01, используя обе руки, аккуратно берёт детали со стеллажа и переносит их на стенд, где раскладывает в определённой последовательности: робот подгоняет запчасти так, чтобы каждая попала в нужное крепление.

Сначала гуманоид устанавливает на место большую панель сложной формы, затем возвращается за двумя деталями меньшего размера и берёт по одной в каждую руку. После этого Figure 01 поочерёдно укладывает обе детали возле большой запчасти. С первого раза детали на место не встают, поэтому робот поправляет их положение тыльной стороной ладони и в итоге устанавливает их на место.

Роботом никто не управляет, машина полностью автономна. Обучение робота проходило в полной симуляции, и все действия Figure 01 контролирует нейросеть, обрабатывающая входящее с камер изображение.

Гуманоид обучен размещать запчасти с точностью до 3 см и подгонять их положение с точностью до 1 см.