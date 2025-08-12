Наука и технологии
Опубликовано 12 августа 2025, 18:00
1 мин.

Разработчики нейросети Claude научили чат-бот запоминать предыдущие диалоги

Об этом чат-бот явно сообщает
Компания Anthropic внедрила в свой чат-бот Claude новую функцию, которая позволяет системе ссылаться на предыдущие диалоги с пользователями. Разработка направлена на устранение необходимости повторного описания контекста и смыслового дублирования информации.
Разработчики нейросети Claude научили чат-бот запоминать предыдущие диалоги

© Anthropic

Разработчики добились этого благодаря интеграции памяти в интерфейс, и теперь чат-бот Claude способен предоставлять более точные и персонализированные ответы, основываясь на истории чатов. Новую функцию развёртывают для пользователей платных тарифов Max, Team и Enterprise, и это существенно повышает качество взаимодействия, но всё же для ограниченной аудитории. Пользователи могут продолжить разговор с того момента, где они остановились. Функция управляется через настройки интерфейса.

Как отмечает издание The Verge, в отличие от ChatGPT, Claude не создаёт некий секретный раздел с запоминанием фактов, а явно информирует пользователя о использовании данных из предыдущих диалогов. В интерфейсе есть доступ к названиям диалогов, на которые ссылается чат-бот.

Источник:The Verge
Автор:Андрей Кадуков
Теги:
#нейросеть
,
#чат
,
#бот