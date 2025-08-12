Разработчики нейросети Claude научили чат-бот запоминать предыдущие диалоги

Разработчики добились этого благодаря интеграции памяти в интерфейс, и теперь чат-бот Claude способен предоставлять более точные и персонализированные ответы, основываясь на истории чатов. Новую функцию развёртывают для пользователей платных тарифов Max, Team и Enterprise, и это существенно повышает качество взаимодействия, но всё же для ограниченной аудитории. Пользователи могут продолжить разговор с того момента, где они остановились. Функция управляется через настройки интерфейса.

Как отмечает издание The Verge, в отличие от ChatGPT, Claude не создаёт некий секретный раздел с запоминанием фактов, а явно информирует пользователя о использовании данных из предыдущих диалогов. В интерфейсе есть доступ к названиям диалогов, на которые ссылается чат-бот.