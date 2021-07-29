Разработчики новейшей ракеты С-500 получили первый контракт на поставки комплекса

Наука и технологии
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Разработчики новейшей ракеты С-500 получили первый контракт на поставки комплексаСама передача может произойти уже в следующем году
В сети появилась свежая информация о судьбе российской системы ПВО-ПРО С-500 «Прометей». Компания-разработчик заключила первый контракт на поставку защитного комплекса.
В качестве заказчика выступило Минобороны РФ, пишет ТАСС со ссылкой на собственный источник в оборонно-промышленном комплексе. На данный момент речь идёт о производстве более 10 единиц С-500 силами концерна «Алмаз-Антей».
Соответствующая информация была озвучена ещё в ходе выставки МАКС-2021. Там же стало известно, что начало серийных поставок «Прометеев» в войска намечено на первое полугодие 2022 года.
Отметим, что на сегодняшний день продолжаются испытания отечественных ЗРК. Их окончание запланировано на конец 2021 года. Учитывая, что С-500 — в какой-то степени уникальный комплекс, с которым «не может сравниться по характеристикам ни один из стоящих на вооружении в разных странах мира», подобные сроки запуска кажутся вполне адекватными.