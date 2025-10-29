Разработчики Optimus улучшили у роботов мелкую моторику

Денхолм рассказал, что робот стал умнее и обладает улучшенной мелкой моторикой. Он продемонстрировал способность складывать одежду, вытирать столы, передавать предметы и даже здороваться за руку. Робот также обладает способностью обнаруживать объекты с помощью машинного зрения.

По словам представителя Tesla, роботы уже используются в офисах компании в Пало-Альто в Калифорнии. Он отметил, что компания пересматривает подходы к транспорту и робототехнике. Денхолм уверен, что в будущем роботы станут более полезными и универсальными.