Разработчики Optimus улучшили у роботов мелкую моторику

Опубликовано 29 октября 2025, 15:521 мин.
Разработчики Optimus улучшили у роботов мелкую моторикуИ сделали их «умнее»
Председатель совета директоров Tesla Робин Денхолм рассказал, что разработчики робототехники компании улучшили гуманоидных роботов Optimus. По словам Денхолма, в Optimus улучшены «когнитивные способности», ловкость и мелкая моторика.
© Tesla
Денхолм рассказал, что робот стал умнее и обладает улучшенной мелкой моторикой. Он продемонстрировал способность складывать одежду, вытирать столы, передавать предметы и даже здороваться за руку. Робот также обладает способностью обнаруживать объекты с помощью машинного зрения.
По словам представителя Tesla, роботы уже используются в офисах компании в Пало-Альто в Калифорнии. Он отметил, что компания пересматривает подходы к транспорту и робототехнике. Денхолм уверен, что в будущем роботы станут более полезными и универсальными.