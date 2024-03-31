Разработчики ОС «Аврора» начнут создавать игры под эту платформу

Создатели мобильной операционной системы «Аврора» планируют приглашать разработчиков для создания игр на этой платформе. СМИ сообщили, что компания «Открытая мобильная платформа» (ОМП), владеющая ОС, выступила с этой инициативой.

В начале апреля состоится встреча ОМП и Организации развития видеоигровой индустрии (РВИ) с техническими специалистами. Производители электроники также примут участие, чтобы обсудить возможности удовлетворения потребностей разработчиков игр на платформе «Аврора».

ОМП надеется на сотрудничество между разработчиками игр, производителями устройств и создателями «Авроры», что, по их мнению, стимулирует разработку и выпуск игр для этой операционной системы. Однако эксперты высказывают сомнения относительно популярности игр на «Авроре», поскольку ОС в первую очередь ориентирована на государственные структуры, и остаётся неясным, как можно будет заработать на играх на этой платформе.