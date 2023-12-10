Разработчики ОС «Аврора» объединились с производителями «железа»

Разработчики приложений и устройств для российской мобильной операционной системы «Аврора» объединились в новом сообществе под названием Aurora Foundation, как сообщил Леонид Новожилов из «Ростелекома». В сообществе участвуют производители устройств, такие как Fplus, «Байтэрг», Yadro, Aquarius, «НИИ Масштаб» и GS Group, а также разработчики софта, включая ВТБ, НСПК, Wildberries, Rustore, Basis, Kaspersky, DrWeb, e-legion, «СиДиСи» и red_mad_robot.

Участие в Aurora Foundation на данный момент бесплатное и открытое. «Ростелеком» не взимает плату и не устанавливает требования для участия. Официальное подписание документов о создании Aurora Foundation запланировано на январь–февраль 2024 года, и сообщество, вероятно, будет действовать в формате некоммерческого партнёрства.

Основной целью Aurora Foundation является создание экосистемы вокруг «Авроры». Она приглашает крупные компании, в том числе банки и ИТ-компании, к сотрудничеству. В перспективе, согласно Новожилову, Aurora Foundation сможет обеспечить аудиторию ОС в 2 млн пользователей. Он также выразил интерес к привлечению небольших региональных ИТ-компаний, которые могут стать основой экосистемы «Авроры».

Экосистема «Авроры» стремится стать открытой, привлекая разработчиков и обеспечивая им бесплатный доступ к инструментам разработки, экспертизе и другим ресурсам. Прототипом для Aurora Foundation называется Flutter, платформа, поддерживаемая Google, а среди прототипов также упоминаются Linux Foundation и Android Open Source Project.

Несмотря на разнообразные мнения о целесообразности Aurora Foundation, разработчики видят в этом сообществе возможность влиять на развитие ОС, участвовать в решении проблем, а также получать ранний доступ к документации и интеграции. Участники Aurora Foundation выражают уверенность в потенциале российского рынка разработок, а создание собственной экосистемы «Авроры» воспринимается как стратегический шаг в условиях изменений на рынке мобильных операционных систем.