Разработчики Pokemon Go показали внешность собственных очков дополненной реальности

На опубликованном снимке можно рассмотреть часть грядущих очков компании. В частности, видны отверстия динамика и дужка очков с логотипом Niantic. Можно предположить, что сама оправа очков будет сделана из металла, тогда как в качестве основного материала может выступать алюминий и пластик.

В посте с фотографией очков глава Niantic также отметил: ”Приятно видеть прогресс, которого мы добиваемся в создании новых типов устройств, использующих нашу AR-платформу”.

На данный момент дата выхода очков дополненной реальности от создателей популярной Pokemon Go - неизвестна.