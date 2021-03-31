Наука и технологии
Сегодня в 08:03
Разработчики Pokemon Go показали внешность собственных очков дополненной реальности
Можно разглядеть динамики и дужку грядущей новинки
Американские разработчики студии Niantic, подарившие миру игру Pokemon Go, работают сейчас над очками дополненной реальности. Глава студии Джон Ханке показал на своей странице в соцсети Twitter внешность грядущей новинки.
На опубликованном снимке можно рассмотреть часть грядущих очков компании. В частности, видны отверстия динамика и дужка очков с логотипом Niantic. Можно предположить, что сама оправа очков будет сделана из металла, тогда как в качестве основного материала может выступать алюминий и пластик.
В посте с фотографией очков глава Niantic также отметил: ”Приятно видеть прогресс, которого мы добиваемся в создании новых типов устройств, использующих нашу AR-платформу”.
На данный момент дата выхода очков дополненной реальности от создателей популярной Pokemon Go - неизвестна.