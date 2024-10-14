Разработчики потеряли интерес к «революционному» шлему Apple Vision Pro

Темп появления новых программ для устройства значительно снизился: если за первые два месяца было выпущено несколько сотен приложений, то в сентябре их количество сократилось всего до десяти.

Некоторые популярные приложения до сих пор не адаптированы для Vision Pro и это вызывает недовольство пользователей, что приводит к перепродажам гарнитур.

Разработчики считают, что Apple должна создать дополнительные стимулы для переноса приложений, возможно, даже финансировать их, как это делает главный конкурент.

Сейчас для Vision Pro доступно примерно 1.7 тыс программ, однако только 34% из них разработаны специально для устройства, остальное — это адаптации существующих приложений.

Для сравнения, на iOS за первый год появилось около 50 тыс приложений, а для Apple Watch — 10 тыс.