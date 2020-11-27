Разработчики российской вакцины "Спутник V" предложили скрестить ее с зарубежной для "повышения эффективности"

В качестве иностранной вакцины предлагается использовать решение от англо-шведской компании AstraZeneca, сообщается в официальном Twitter-аккаунте “Спутник V”. Что интересно, судя по имеющимся данным, подобная коллаборация больше нужна именно зарубежной вакцине, так как ее эффективность составляет всего лишь 62% против более 95% у российской разработки.