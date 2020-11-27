Наука и технологии
Сегодня 15:15
Разработчики российской вакцины "Спутник V" предложили скрестить ее с зарубежной для "повышения эффективности"
Не совсем, правда, ясно, в чем интерес российской стороны
Как стало известно, создатели российской вакцины от COVID-19 “Спутник V” предложили скрестить ее с зарубежной разработкой. Сделать это предлагается для того, чтобы “повысить эффективность” продукта.
В качестве иностранной вакцины предлагается использовать решение от англо-шведской компании AstraZeneca, сообщается в официальном Twitter-аккаунте “Спутник V”. Что интересно, судя по имеющимся данным, подобная коллаборация больше нужна именно зарубежной вакцине, так как ее эффективность составляет всего лишь 62% против более 95% у российской разработки.
Если они будут проводить новое клиническое испытание, мы предлагаем попробовать комбинировать инъекции AstraZeneca со “Спутником V” для повышения эффективности
Напомним, что в России прямо сейчас зарегистрировано две вакцины от COVID-19. Помимо уже названного “Спутник V”, имеется другая отечественная разработка - “ЭпиВакКорона”.