Разработчики «Русов против ящеров» начали создание новой игры

Российская студия theBratans, прославившаяся благодаря дилогии «Русы против ящеров», приступила к разработке нового проекта. Один из основателей студии, Даниил Косачев, подтвердил, что команда активно работает над прототипами и ищет идеи для своей следующей игры. Он отметил, что пока проект находится на ранней стадии, поэтому подробности о жанре или сеттинге раскрывать рано.

Разработчики изучают разные концепции и ещё не определились с ключевыми аспектами будущей игры. Косачев подчеркнул, что студия готова рассматривать разные пути реализации задуманного. Если собственных ресурсов окажется недостаточно, theBratans может обратиться за государственной поддержкой, чтобы воплотить свои планы.

Косачев также заверил, что успех прошлых игр и возможная прибыль от новых проектов не изменят главного — команда продолжит работать в России. Он добавил, что для студии важно не только создавать интересные игры, но и оставаться частью отечественного игрового сообщества.