Разработчики случайно открыли доступ к нейросети GPT-4 всем желающим

Псевдоним разработчика xtekky. Используя уязвимость в продукте Open AI, он создал бесплатный интерфейс GPT4Free, который опубликовал на сервисе для разработчиков GitHub.

Использование этого проекта нарушает правила Open AI не только возможностью обхода платной лицензии, но и наличием тегов для атак на код системы. При этом автор GPT4Free утверждает, что его приложение используется только для образовательных целей.

По мнению ряда специалистов, этот пример повлияет на появление большого количества подобных интерфейсов в будущем и создаст ещё большую напряжённость в ситуации с кибербезопасностью.