Разработчики «тамагочи для хакеров» ответили на угрозы Канады запретить их гаджет

Команда Flipper Zero в официальном ответе властям Канады подчеркнула, что они не знают ни одного случая угона автомобилей с помощью их устройства. А обвинения и запреты, связанные с мифами о технологиях, принимают люди, которые ничего не смыслят в этих самых технологиях и ничего не смогли бы сделать для предотвращения угона автомобиля.

По словам разработчиков, их гаджет имеет ограниченный функционал и не является альтернативой дорогостоящим девайсам с двумя ретрансляторами, которые необходимы для угона авто и стоимость которых варьируется в диапазоне $5-14 тысяч. К тому же для реального угона злоумышленников должно быть как минимум двое.