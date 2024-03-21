Разработчики «тамагочи для хакеров» ответили на угрозы Канады запретить их гаджет

Опубликовано 21 марта 2024, 23:15
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Разработчики «тамагочи для хакеров» ответили на угрозы Канады запретить их гаджетОни объяснили, что с помощью их детища это невозможно
Разработчики устройства Flipper Zero, известного также, как «тамагочи для хакеров», ответили на обвинения правительства Канады в угрозе бесключевого угона автомобилей с помощью этого гаджета.
© Turbospok / Wikimedia Commons
Команда Flipper Zero в официальном ответе властям Канады подчеркнула, что они не знают ни одного случая угона автомобилей с помощью их устройства. А обвинения и запреты, связанные с мифами о технологиях, принимают люди, которые ничего не смыслят в этих самых технологиях и ничего не смогли бы сделать для предотвращения угона автомобиля.
По словам разработчиков, их гаджет имеет ограниченный функционал и не является альтернативой дорогостоящим девайсам с двумя ретрансляторами, которые необходимы для угона авто и стоимость которых варьируется в диапазоне $5-14 тысяч. К тому же для реального угона злоумышленников должно быть как минимум двое.