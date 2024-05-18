Разработчики TikTok попытаются засудить правительство США для спасения сервиса

Юристы истцов настаивают на том, что «Закон о защите американцев от приложений, контролируемых иностранными противниками» — нарушение Конституции США; в иске утверждается, что действия властей в отношении TikTok нарушают Первую поправку.

Иск от разработчиков поступил в суд после того, как TikTok первой подала иск на правительство США. Washington Post со ссылкой на судебные документы сообщила, что иск разработчиков спонсирует либо TikTok как самостоятельное подразделение, либо материнская компания соцсети — ByteDance.

Этот иск один из многих, которые разработчики из офисов TikTok в разных штатах подавали к местным властям на фоне запрета соцсети на уровне штата. Такая стратегия сработала в штате Монтана, и сейчас именно на такой подход истцы делают ставку.