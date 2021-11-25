Разработчики вакцины «Спутник М» не знают о длительности иммунитета к COVID-19 после её использования

Всё дело в том, что в его инструкции указано, что «продолжительность защиты от коронавируса неизвестна». И это с учётом того, что иммунологические свойства вакцины для подростков полноценно изучались в рамках клинического исследования у добровольцев в возрасте от 12 до 17 лет.

Отметим, что при этом специалисты утверждают, что у 93,2% подростков, после применения «Спутника М» сформировался клеточный иммунитет к COVID-19. Но в том же время они предупреждают, что вакцина противопоказана при тяжёлых аллергических реакциях, инфекционных и неинфекционных заболеваниях.