Разработчики вакцины «Спутник М» не знают о длительности иммунитета к COVID-19 после её использования

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Разработчики вакцины «Спутник М» не знают о длительности иммунитета к COVID-19 после её использованияВнезапно
Несмотря на то, что вакцина от COVID-19 для подростков «Спутник М» показывает себя достойно в вопросе формирования клеточного и гуморального иммунитета, есть у препарата и странная загадка.
Всё дело в том, что в его инструкции указано, что «продолжительность защиты от коронавируса неизвестна». И это с учётом того, что иммунологические свойства вакцины для подростков полноценно изучались в рамках клинического исследования у добровольцев в возрасте от 12 до 17 лет.
Отметим, что при этом специалисты утверждают, что у 93,2% подростков, после применения «Спутника М» сформировался клеточный иммунитет к COVID-19. Но в том же время они предупреждают, что вакцина противопоказана при тяжёлых аллергических реакциях, инфекционных и неинфекционных заболеваниях.
Источник: Lenta.ru