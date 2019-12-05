Наука и технологии
Сегодня 13:06
Разработчики вернули "лайки" в веб-версию Instagram
В виде расширения для Chrome
Напомним, что еще в апреле 2019 года представителями Instagram были проведены первые тестовые отключения “лайков” в своей социальной сети. Таким образом компания хотела избавить пользователей от тревожности, которая может быть связана с «лайками», и соревновательного элемента. Сейчас же, аналитическая компания Socialinsider разработала расширение для Chrome, которое позволяет вновь отслеживать оценки под публикациями.
Известно, что новое расширение, которое называется The Return of the Likes, добавляет число “лайков” и комментариев рядом с каждой публикацией. Отмечается, что функционирует оно лишь с веб-версией социальной сети, однако отследить оценки можно у любой записи, просто открыв ее по ссылке.
Проверка TechCrunch установила, что расширение действительно позволяет отследить все скрытые “лайки”. На данный момент информация о том, нарушает ли новое расширение политику Instagram, не комментируется представителями компании.