Разработчики вернули "лайки" в веб-версию Instagram

Известно, что новое расширение, которое называется The Return of the Likes, добавляет число “лайков” и комментариев рядом с каждой публикацией. Отмечается, что функционирует оно лишь с веб-версией социальной сети, однако отследить оценки можно у любой записи, просто открыв ее по ссылке.

Проверка TechCrunch установила, что расширение действительно позволяет отследить все скрытые “лайки”. На данный момент информация о том, нарушает ли новое расширение политику Instagram, не комментируется представителями компании.