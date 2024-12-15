Разработчики VK Видео заплатят за найденные уязвимости сервиса

VK запускает отдельный проект для VK Видео в рамках своей программы Bug Bounty. Максимальная награда для багхантеров за обнаружение критичной уязвимости составит 2,4 миллиона рублей. Новый проект охватит все ключевые платформы — Standoff, Bug Bounty, BI.ZONE, Bug Bounty и BugBounty.ru. Экспертам предстоит тестировать сервисы VK Видео, включая приложения для смартфонов, телевизоров и другие устройства.

Выделение VK Видео в отдельную программу связано с его стремительным ростом. В третьем квартале 2024 года число ежедневных просмотров увеличилось почти на 50% и достигло 2,6 миллиарда. Пользователи Smart TV проводили в среднем 205 минут за просмотром видео, а общее время просмотров выросло на 265% по сравнению с прошлым годом. Согласно данным ВЦИОМ, более половины пользователей Рунета ежедневно используют сервис, чаще всего со смартфонов.

Проект будет работать на основе уникальной механики Bounty Pass, которая позволяет багхантерам получать повышенные выплаты за регулярные находки. Эта система, вдохновлённая игровыми Battle Pass, поощряет исследователей бонусами, подарками и участием в специальных мероприятиях. Петр Уваров, руководитель VK Bug Bounty, отметил, что популярность и активность аудитории VK Видео требуют особого внимания к безопасности, и багхантеры играют важную роль в поддержании надёжности продуктов.