Разработка российских чипов идет полным ходом

Производство чипов для новых загранпаспортов на заводе «Микрон» идет стабильно в рамках контракта, сообщила генеральный директор компании Гульнара Хасьянова. Она подчеркнула, что производство работает круглосуточно и соответствует условиям контракта. Хасьянова отметила, что в связи с пандемией было снижение спроса на паспорта, однако сейчас наблюдается внезапный рост спроса, требующий увеличения мощностей и объема производства.

Генеральный директор также отметила, что «Микрон» имеет компетенцию в производстве сим-карт. Она подчеркнула, что объем производства будет зависеть от технических требований заказчика и конкретных применений, таких как использование сим-карт для смартфонов и интернета-вещей.

Одной из наиболее важных задач, по мнению Хасьяновой, является замена сим-карт для интернета-вещей. Она отметила, что это растущий рынок, где используется большое количество датчиков и специализированных устройств, которые играют важную роль в критической инфраструктуре. Гендиректор подчеркнула, что этот вопрос находится на стадии проработки с операторами.

Следует отметить, что в конце января портал госуслуг объявил о приостановке выдачи загранпаспортов нового образца в российских регионах до второй половины марта по техническим причинам, связанным с «Гознаком». Позже было объявлено о временном приостановлении приема заявлений на биометрические загранпаспорта с 2 февраля.

В начале марта «Гознак» сообщил, что в настоящее время производит загранпаспорта нового образца только по ранее полученным заявкам, и о восстановлении обычного производства пока рано говорить. Однако Хасьянова заявила в апреле, что проблем с новыми загранпаспортами в России не будет, и необходимо некоторое время для расширения производства.