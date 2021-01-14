Разработку сверхтяжёлой российской ракеты для полётов на Луну «Енисей» могут отложить

Свою позицию специалисты аргументировали тем, что ракета должна в своей основе использовать наиболее прорывные, перспективные и экономически оправданные технологии, сообщает Naked Science. А если следовать изначальному плану, согласно которому первый запуск новой ракеты должен произойти уже в конце 2020-х, то реализовывать проект придётся на достаточно устаревших разработках.

Отметим, что ранее часть экспертов и вовсе усомнилось в реальности создания в России принципиально нового сверхтяжелого носителя в обозначенные сроки. Так, научный руководитель Института космической политики Иван Моисеев заявлял, что общая сумма затрат на ракету сопоставима со стоимостью Федеральной космической программы до 2025 года.