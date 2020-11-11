Разрешение картинки в камерах ноутбуков Apple не меняется уже 10 лет

Так, Apple решила оставить в своих новых ноутбуках FaceTime-камеру с разрешением 720p. Несмотря на то, что разрешение картинки в камерах не меняется уже 10 лет, компания все же работает над ее программным улучшением. Как отметили представители американской компании, благодаря процессу обработки сигнала картинки, который интегрирован в процессор M1, пользователи смогут получить хорошее изображение во время видеозвонков и видеоконференций по FaceTime.

Кроме того, сообщается также и о том, что изображения стали более детализированными, тогда как качество передачи объектов в светлых и темных областях стало более высоким. Система Neural Engine, в свою очередь, обеспечивает автоматическое изменение баланса белого и экспозиции посредством функции распознавания лиц.