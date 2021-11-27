Разрушен главный миф о необходимом человеку количестве воды в день

И этот совет не учитывает такие уникальные особенности человека, как его вес, рост и общую тренированность. Примерно о том же заявила и нутрициолог Анастасия Гаврикова.

По словам специалиста, одинаковой нормы употребления воды для каждого человека не существует. Вместо этого стоит придерживаться определённых рекомендаций