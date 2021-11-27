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Разрушен главный миф о необходимом человеку количестве воды в день

Всё оказалось куда более индивидуально
Как-то так повелось, что в последние годы в умах людей закрепилась установка — для того, чтобы быть здоровым, нужно пить 2-3 литра воды в день.
Разрушен главный миф о необходимом человеку количестве воды в день

И этот совет не учитывает такие уникальные особенности человека, как его вес, рост и общую тренированность. Примерно о том же заявила и нутрициолог Анастасия Гаврикова.

По словам специалиста, одинаковой нормы употребления воды для каждого человека не существует. Вместо этого стоит придерживаться определённых рекомендаций

Обычно я рекомендую ориентироваться на следующие нормы: 30 миллилитров жидкости на один килограмм идеальной массы тела. Под идеальной массой тела подразумевается середина интервала нормального веса.

Анастасия Гаврикова

Вместе с тем врач также уточнила, что из общего объёма потребляемой жидкости около 70% должно приходиться на воду. Также она посоветовала ориентироваться на цвет мочи — если она тёмного цвета, то это говорит о том, что человек употребляет недостаточное количество воды.

Источник: РИА Новости
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