Разваливается на ходу: новейший британский авианосец сломался сразу после отплытия

Военный корабль, стоимость которого составляет 3 млрд фунтов стерлингов (около 3,5 млрд долларов), попросту сломался у берегов Англии. Произошло это практически сразу после того, как он отплыл из Портсмута.

Специалист, являющийся частью Королевского ВМФ, зяавил, что возникла механическая проблема. При этом он не стал уточнять, о какой именно поломке идёт речь.

Неофициальные источники заявляют о том, что корабль мог иметь повреждённый правый гребной вал. Эксперты закладывают на ремонт авианосца несколько дней, после чего HMS Prince of Wales продолжит движение в сторону Соединённых Штатов.