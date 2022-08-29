Разваливается на ходу: новейший британский авианосец сломался сразу после отплытия

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Разваливается на ходу: новейший британский авианосец сломался сразу после отплытияНа его починку может уйти несколько дней
В Сети появилась информация о достаточно неприятной ситуации, которая произошла с новейшим авианосцем Королевского военно‑морского флота Великобритании HMS Prince of Wales.
Военный корабль, стоимость которого составляет 3 млрд фунтов стерлингов (около 3,5 млрд долларов), попросту сломался у берегов Англии. Произошло это практически сразу после того, как он отплыл из Портсмута.
Специалист, являющийся частью Королевского ВМФ, зяавил, что возникла механическая проблема. При этом он не стал уточнять, о какой именно поломке идёт речь.
Неофициальные источники заявляют о том, что корабль мог иметь повреждённый правый гребной вал. Эксперты закладывают на ремонт авианосца несколько дней, после чего HMS Prince of Wales продолжит движение в сторону Соединённых Штатов.