Разведка НАТО поможет улучшить скрытность российских систем связи

Издание РИА Новости, со ссылкой на информированный источник, рассказало, что это стало возможно, т.к. блок НАТО в рамках специальной военной операции (СВО) «фактически раскрыл все свои разведывательные возможности».

Именно это в будущем позволит разработчикам модернизировать и создать новые, более продвинутые, образцы техники.

Напомним, что ранее доктор военных наук Константин Сивков поделился интересной информацией о мобильной пусковой установке берегового ракетного комплекса. По словам эксперта, её использование вместе с гиперзвуковой ракетой «Циркон» сделает систему «практически неуязвимой для систем противовоздушной обороны».