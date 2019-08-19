Разведка США раскрыла собственную версию аварии на Чернобыльской АЭС

Документ появился в Национальном архиве безопасности США и в нем говорится, что в первые дни после инцидента на ЧАЭС американские спецслужбы предположили гибель большего числа людей, чем заявлялось в официальных обращениях правительства СССР. Аргументировали спецагенты такие выводы тем, что в каждом из реакторов РБМК-1000 было слишком много работников для тех цифр о пострадавших, о которых заявляли в СССР.

”В ночную смену дежурят 25-35 человек. Поскольку 3-й и 4-й энергоблоки расположены близко друг к другу, число людей вокруг реактора могло составлять до 70”, — говорится в секретном докладе от 2 мая 1986 года на имя госсекретаря США Джорджа Шульца от его заместителя Мортона Абрамовица.