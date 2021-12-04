Разведка США уточнила сроки вторжения России на Украину

По их мнению, оно должно произойти в начале следующего года

В американской прессе муссируется тема «внезапного» нападения России на Украину. И если раньше об этом писали в вольной форме, то сейчас СМИ пестрят заголовками об информации, предоставленной источниками в американской разведке.