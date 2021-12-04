Разведка США уточнила сроки вторжения России на Украину

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Разведка США уточнила сроки вторжения России на УкраинуПо их мнению, оно должно произойти в начале следующего года
В американской прессе муссируется тема «внезапного» нападения России на Украину. И если раньше об этом писали в вольной форме, то сейчас СМИ пестрят заголовками об информации, предоставленной источниками в американской разведке.
По информации источника, Россия готовится к нападению на Украину в начале 2022 года. По некоторым данным это может произойти в течение января или в феврале. В этой операции может быть задействовано порядка 175 тысяч человек, половина из которых уже развёрнута возле украинских границ.
В процессе подготовки к наступлению российская армия перебросит к Украине около 100 батальонных тактических групп, а также бронетехнику, артиллерию и и другие виды техники.
Источник: Associated Press