Развеян миф о пользе витамина С во время простуды

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Развеян миф о пользе витамина С во время простудыУвы и ах
Принято считать, что при простуде очень полезно употреблять продукты с высоким содержанием витамина С. Якобы это позволит быстрее прийти в себя и избавиться от недуга.
Но, как оказалось, это не более чем миф. Если быть точнее, то витамин С и вправду эффективен в борьбе с простудой. Правда, его нужно куда больше, чем принято считать. Об этом рассказал российский врач-иммунолог Андрей Продеус:
К сожалению, должен вас разочаровать: витамин С в тех дозах, в которых он обычно применяется, не может служить защитой от вирусных инфекций.
Андрей Продеус
Для того, чтобы аскорбиновая кислота возымела нужный противовирусный эффект, нужно съесть 8 г витамина. Правда, такая доза нанесёт заметный вред здоровью человека.