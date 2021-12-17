Развеян один из главных мифов о зимних помидорах

По словам специалиста, ведомство провело исследования помидоров нескольких торговых марок. В результате было выяснено, что никаких нитратов и запрещённых государственными стандартами пестицидов в продуктах нет.

В то же время Котельникова уточнила, что в теории некоторые иностранные производители могут использовать различные химикаты и пестициды. Правда, делаться это будет с целью продления сроков хранения товара.

Специалист отметила, что российские томаты зимой выращиваются в теплицах. Из-за этого, например, они, в большинстве своём, обладают характерным хорошим вкусом. Также эксперт напомнила, что лучше покупать овощи в упаковке, имеющие торговое наименование. В таком случае к продукту больше доверия.