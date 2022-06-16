Развеян популярный миф о том, что нужно делать при болях в спине

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Развеян популярный миф о том, что нужно делать при болях в спинеТак что не стоит так делать, если у вас заболела спина
При болях в спине люди очень часто прибегают к помощи народной медицины. Одним из её методов является разогревание больного участка.
По словам врача-невролога Дмитрия Шубина, мнение о том, что прогревание помогает избавиться от неприятных ощущений в спине — не более, чем миф. Более того, у человека, прикладывающего грелку к пояснице, боль может только усилиться.
Боль в спине есть следствие воспаления отека межпозвонковых суставов. (...) Когда мы приносим тепло на поясницу, неважно куда, хоть на коленку принеси, то же самое будет, кровь прильёт, отёк и воспаление усилятся, боль станет хуже.
Дмитрий Шубин
При этом его коллега, Елена Малышева, отметила, что порой при прогревании боль в спине может прекратиться. Но то будет лишь временный эффект — в дальнейшем человеку всё равно станет только хуже.