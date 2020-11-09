Развеян популярный миф о влиянии алкоголя на коронавирус

При этом, по словам эксперта, ему очень часто приходится слышать подобные мифы и байки, сообщает Лента.ру. В качестве подтверждения того, что все это не более, чем выдумка, специалист приводит данные о том, что абсолютно все исследования, проверявшие влияние алкоголя на коронавирус, наоборот указывают на то, что крепкие напитки негативно влияют на здоровье человека, увеличивая шансы заболеть COVID-19.

Напомним, что ранее российский врач-терапевт Филипп Кузьменко также заявлял о важности снизить количество употребляемого алкоголя в период коронавирусной эпидемии. Связано это с тем, что горячительные напитки имеют свойство обезвоживать организм, что может сыграть злую шутку с человеком в случае, если он все же заболеет.