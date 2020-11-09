Наука и технологии
Сегодня 13:06
Развеян популярный миф о влиянии алкоголя на коронавирус
Впрочем, вряд ли это остановит самых ярых любителей выпить
Российским врачом-наркологом Русланом Исаевым был развеян популярный миф о влиянии алкоголя на коронавирус. По словам специалиста, употребление крепких алкогольных напитков никоим образом не уничтожает частицы коронавируса, содержащиеся во вдыхаемом воздухе.
При этом, по словам эксперта, ему очень часто приходится слышать подобные мифы и байки, сообщает Лента.ру. В качестве подтверждения того, что все это не более, чем выдумка, специалист приводит данные о том, что абсолютно все исследования, проверявшие влияние алкоголя на коронавирус, наоборот указывают на то, что крепкие напитки негативно влияют на здоровье человека, увеличивая шансы заболеть COVID-19.
Напомним, что ранее российский врач-терапевт Филипп Кузьменко также заявлял о важности снизить количество употребляемого алкоголя в период коронавирусной эпидемии. Связано это с тем, что горячительные напитки имеют свойство обезвоживать организм, что может сыграть злую шутку с человеком в случае, если он все же заболеет.