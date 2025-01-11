Развитие ИИ назвали одной из причин бушующих в США пожаров

Несмотря на усилия по борьбе с пожарами, большинство из них до сих пор не потушены, а самый большой разгорелся в районе Пасифик-Палисейдс и «стал вызовом из-за нехватки воды». В связи с этим в соцсетях возникло обсуждение о воздействии технологий искусственного интеллекта, включая ChatGPT, на окружающую среду.

Многие пользователи высказывали предположения о связи этих технологий с пожарами, так как для их обслуживания строятся мощные ЦОДы, потребляющие колоссальные объёмы воды.

Однако специалисты считают, что дефицит воды у пожарных не связан с ИИ, а настоящей причиной проблемы оказалась высокая потребность в воде из-за того, что муниципальные системы водоснабжения не рассчитаны на борьбу с такими крупномасштабными пожарами, как в Лос-Анджелесе. Уточняется, что гидранты в Пасифик-Палисейдс попросту пересохли из-за интенсивного спроса на воду.

Но это касается нынешней ситуации. Те же специалисты, которые не связывают нынешние пожары и дефицит воды, всё же прогнозируют, что по мере развития ИИ энерго- и водопотребление, необходимое для этих технологий, будет только расти. Серверы, на которых работают ИИ чат-боты, в том числе пресловутый ChatGPT, размещаются в ЦОДах и выделяют много тепла.

Некоторые дата-центры, например, центр Microsoft в Айове, в котором работает ChatGPT, используют огромное количество воды для охлаждения оборудования, а другие потребляют много электроэнергии, устанавливая большие, похожие на кондиционеры, агрегаты для поддержания системы в достаточно холодном состоянии.