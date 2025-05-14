Развитие инициированного Трампом ИИ-проекта замедлилось из-за американских пошлин

Инициатива, направленная на привлечение $500 млрд инвестиций в ИИ, начала сбоить: в частности, замедлилась реализация планов компании SoftBank по инвестированию $100 млрд из-за тарифов. Спустя почти полгода после запуска проекта шаблоны финансирования так и не были разработаны, а партнёры не обсудили соответствующие вопросы.

Проблемы объясняются, в том числе и тем, что OpenAI, ответственная за разработку ИИ в рамках проекта Stargate, также столкнулись с такими препятствиями, как сопротивление сотрудников изменению статуса некоммерческой организации на корпорацию.

Аналитики отмечают, что тарифы увеличили стоимость оборудования для ЦОДов на 5-15%. Однако, несмотря на то, что тарифы бьют по разработке, Stargate продолжает развиваться: глава OpenAI представил Конгрессу информацию о планируемом учебном центре искусственного интеллекта в Техасе, который должен стать крупнейшим в мире.