Развивающиеся страны ждут роста продуктивности от ИИ — доклад ООН

Согласно отчету Программы развития ООН, около 70% людей в странах с низким и средним уровнем развития считают, что ИИ поможет повысить эффективность работы. Большинство также видит в технологиях потенциал для применения в образовании, здравоохранении и других сферах.

Опрос проводился в 21 стране, включая Китай, Индию и Бразилию. Эти государства вместе представляют почти две трети населения Земли. На фоне глобальной нестабильности интерес к новым технологическим решениям заметно усилился.

В то же время разрыв между богатыми и бедными странами продолжает увеличиваться уже четвертый год подряд. Последствия пандемии COVID-19 также продолжают сказываться на общем уровне развития.

Развитые страны тем временем наращивают инвестиции в инфраструктуру для ИИ. Особенно выделяется США, где в создание дата-центров и сопутствующих технологий планируется вложить сотни миллиардов долларов.

ООН подчеркивает, что для эффективного внедрения ИИ необходим человекоцентричный подход — с обновлением систем образования и здравоохранения, а также учетом интересов людей при проектировании технологий. Также обращается внимание на возможные риски: быстрый рост ИИ может привести к перегрузке энергосистем и сетевой инфраструктуры.