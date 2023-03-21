Razz и Ruzz — два новых бренда электроники от Wildberries

По планам маркетплейса, под новой торговой маркой будет представлено около 100 наименований бытовой техники и электроники. В том числе холодильники, стиральные машины, пылесосы, блендеры, миксеры и телевизоры.

Через пару месяцев после старта продаж ассортимент планируется расширить за счёт планшетов, ноутбуков и смартфонов. Появление собственного торгового бренда компания объяснила отсутствием предложения на рынке и ростом спроса в этом сегменте.

Напомним, что в 2022 году продажи бытовой техники и электроники на сайте Wildberries выросли на 97%. Эти данные подтверждают утверждение о росте спроса на такую продукцию.

Сообщается, что компания планирует производить бытовую технику как в России, так и в Китае.