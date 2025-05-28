Realme анонсировала Buds Air 7 Pro — наушники с ИИ-переводчиком и 3D-звуком

Устройство уже доступно в Индии и стало частью экосистемы вместе с флагманами GT 7 и GT 7T. Buds Air 7 Pro получили двухдрайверную акустическую систему, а также двойной ЦАП для улучшенной детализации и глубины звука.

Время автономной работы — до 48 часов с зарядным кейсом нового дизайна. Последний выполнен в стиле OnePlus Buds 2 Pro — вместо привычной «гальки» теперь строгий квадратный корпус.

Наушники защищены по стандарту IP55 от влаги и пыли, поддерживают быструю смену устройств (Swift Pair), режим низкой задержки 45 мс и ИИ-перевод в реальном времени на 34 языка.

Доступны четыре цвета: красный, зеленый, серый и бежевый. Цена — от 4999 рупий (около $60).