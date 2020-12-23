Realme анонсировала "умные" часы с необычным дизайном

За внешний вид Realme Watch S Master Edition ответственен корейский дизайнер Grafflex. Часы оснащены необычными ремешками, циферблатами, а также новым комплектом поставки с наклейками от дизайнера.

Что касается технических характеристик, Realme Watch S Master Edition получили 1,3-дюймовый экран с разрешением 360 х 360 пикселей. Аккумулятор новинки имеет емкость 390 мАч, благодаря чему время автономной работы может достигать 15 дней. Что интересно, это первые часы компании, которые получили функцию автоматической регулировки яркости.

Помимо прочего Realme Watch S Master Edition способы анализировать частоту сердечных сокращений и выявлять насыщенность крови кислородом. Стоимость часов на индийском рынке составляет 80 долларов.