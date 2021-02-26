Realme GT 5G на флагманском чипе зарезервировали более миллиона раз еще до запуска

Глава Realme объявил, что стоить новинка будет менее 2999 юаней или 34 тысяч рублей, что говорит о том, что аппарат может стать “убийцей флагманов”. Realme GT 5G работает на базе Snapdragon 888 с оперативной памятью до 12 ГБ и внутренней до 256 ГБ. Также устройство оснастят AMOLED экраном с частотой обновления изображения 120 Гц и стереодинамиками. Предполагается, что в смартфоне реализуют поддержку быстрой зарядки 65 Вт.

Поступить в продажу аппарат должен уже 4 марта.