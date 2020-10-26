Realme назвала дату анонса своих новых недорогих "умных" часов

По крайней мере, об этом говорит пост, опубликованный в официальном Twitter-аккаунте бренда. Стоит отметить, что несмотря на только предстоящий анонс, устройство уже успело засветиться во множестве баз данных. Так, например, благодаря Федеральной комиссии по связи США стало известно, что часы получат аккумулятор емкостью 390 мАч, а также датчик определяющий частоту сердечных сокращений и уровень кислорода в крови.