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Realme назвала дату анонса своих новых недорогих "умных" часов
Ожидается, что устройство будет отличаться от множества “копий Apple Watch” на рынке
В сети появилась информация о том, когда же стоит ждать анонс новых недорогих “умных” часов от Realme - Realme Watch S. Судя по всему, устройство покажут уже совсем скоро, 2 ноября 2020 года.
По крайней мере, об этом говорит пост, опубликованный в официальном Twitter-аккаунте бренда. Стоит отметить, что несмотря на только предстоящий анонс, устройство уже успело засветиться во множестве баз данных. Так, например, благодаря Федеральной комиссии по связи США стало известно, что часы получат аккумулятор емкостью 390 мАч, а также датчик определяющий частоту сердечных сокращений и уровень кислорода в крови.
Напомним, что также утечки гласят, что Watch S получит 1.3-дюймовый круглый дисплей, две кнопки на правой стороне корпуса, а также защиту от пыли влаги по стандарту IP68. Автономность часов ожидается на уровне около 15 дней.