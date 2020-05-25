Realme официально представила свои первые "умные" часы

Известно, что новинка получила 1,4-дюймовый квадратный экран с разрешением 320 х 320 пикселей. Первые “умные” часы Realme получили пыле и влагозащищенность, которая соответствует степени IP68. Что касается функциональности носимого гаджета, то известно, что Realme Watch способны круглосуточно отслеживать частоту сердечных сокращений. Кроме того, новинка также оснащена возможностью анализировать уровень насыщения крови кислородом. Отмечается также наличие базовых функций, в числе которых отображение времени, даты, прогноза погоды, а также уведомлений о звонках и смс. Также с помощью часов можно переключать треки и спускать затвор камеры.