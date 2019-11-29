Realme планирует отделиться от Oppo

Чанг отмечает, что Oppo все еще оснащает Realme необходимыми ресурсами, однако суббренд уже успел обзавестись собственной командой по исследованиям и разработкам. Предполагается, что Realme реализует свою экосистему и производственные линии.

Кроме того, по мнению Чанга, что компании направлены на разные сегменты рынка. Статистика продаж выявила, что 60% покупателей телефонов Oppo - женщины, тогда как 60% покупателей Realme - мужчины. Тем временем Oppo двигается к сегменту устройств премиум класса, тогда как целью Realme является разработка все более технологичных устройств. Так, уже во втором квартале следующего года компания покажет бюджетные смартфоны, поддерживающие сети пятого поколения, на тайваньском рынке.