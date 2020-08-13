Realme привезла в Россию доступные беспроводные наушники Buds Air Neo

Realme Buds Air Neo оснащены процессором R1, а также защитой от влаги и пыли корпуса уровня IPX4. Наушники получили 13-миллиметровые драйверы Large Boost, Bluetooth 5. А для скоростного соединения с устройствами предусмотрена функция Google Fast Pair Service. Компания оборудовала Realme Buds Air Neo сенсорным управлением и поддержкой фирменного голосового ассистента Google. А для управления жестами предусмотрено приложение Realme Link. Кроме того, в нем пользователи смогут отслеживать обновления, уровень заряда и прочее.

Время автономной работы наушников составляет 3 часа, тогда как кейс увеличивает его до 14 часов. Стоимость Realme Buds Air Neo на российском рынке составляет 4 490 рублей. Приобрести новинку россияне смогут уже 19 августа.