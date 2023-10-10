Realme привезла в Россию наушники Buds Air 5 с самым эффективным шумоподавлением

Они предлагают передовое в отрасли активное шумоподавление до 50 дБ, что делает их одними из самых тихих наушников в своём классе.

При этом Buds Air 5 не только обеспечивают отличное шумоподавление, но и предлагают высокое качество звука.

Благодаря двухядерному процессору и сверхширокополосной системе шумоподавления, пользователи могут наслаждаться чистым и ясным звуком в любой обстановке.

Кроме отменного звука, наушники порадуют и своей автономностью. Они способны работать до 38 часов без подзарядки, а всего 10 минут зарядки обеспечивают 7 часов прослушивания. Для геймеров и любителей видео предусмотрен режим с минимальной задержкой звука в 45 мс.

Realme Buds Air 5 уже доступны для покупки в России в двух цветовых решениях: белом и синем. Их стоимость составляет 7 499 рублей.